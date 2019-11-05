Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Zulte Waregem'e transfer olan Cyle Larin oynadığı futbolla büyük ses getiriyor. Waregem memnun kaldığı Cyle Larin'in satın alma opsiyonunu kullanacak.
Zulte Waregem, Beşiktaş'tan kiraladığı Cyle Larin ile ilgili kararını verdi... Zulte Waregem, 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösteren Kanadalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanacak.
Yapılan anlaşmaya göre Belçika kulübü, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş'ın Orlando City'den 1.85 milyon euro'ya satın aldığı 24 yaşındaki Kanadalı forvet, siyah beyazlı formayla 26 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.
- 05.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş'a transfer piyangosu! Cyle Larin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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