Beşiktaş'a transfer piyangosu! Cyle Larin...

Zulte Waregem, Beşiktaş'tan kiraladığı Cyle Larin ile ilgili kararını verdi... Zulte Waregem, 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösteren Kanadalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanacak.

Yapılan anlaşmaya göre Belçika kulübü, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş'ın Orlando City'den 1.85 milyon euro'ya satın aldığı 24 yaşındaki Kanadalı forvet, siyah beyazlı formayla 26 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.