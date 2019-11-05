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05 Kasım 2019, Salı
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'a piyangosu! Cyle ...

Beşiktaş'a transfer piyangosu! Cyle Larin...

Sezon başında 'tan kiralık olarak 'e olan Cyle oynadığı futbolla büyük ses getiriyor. Waregem memnun kaldığı Cyle Larin'in satın alma opsiyonunu kullanacak.

, 'tan kiraladığı Cyle ile ilgili kararını verdi... Zulte Waregem, 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösteren Kanadalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanacak.

Yapılan anlaşmaya göre kulübü, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş'ın Orlando City'den 1.85 milyon euro'ya satın aldığı 24 yaşındaki Kanadalı forvet, siyah beyazlı formayla 26 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

  1. 05.11.2019
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