Kapıları açtı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Antalya'daki Kartal Yuvası'nda açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca ve Aboubakar ile ilgili flaş sözler söyledi. Ahmet Nur Çebi, "Tabii ki Anderson Talisca bizim bütçemize uygun gelirse, niye gelmesin. Çok iyi bir futbolcu. Sevdiğimiz bir futbolcu. Vincent Aboubakar da öyle. Geçmişte beraber mücadele eden futbolcular bunlar. Bunlar bir şekilde bizim bütçemize uygun düşerlerse varlar, düşmezse yoklar" dedi.

BONSERVİSLERİ OLMAYACAK

Başkan Çebi şöyle devam etti: "Kulübün durumu ortada. Önce bütçemizi ayarlamamız lazım. Yapacağınız transferleri şov amaçlı yaparsanız bunun katkısı olmaz. Bonservisi olmayan, geleceğe ışık tutabilecek futbolcuları seçerek ilerlemek istiyoruz. Buna taraftarlarımız üzülebilir ama ben yalan söylemeyeceğim diye geldim. Dürüst olacağım, açık ve şeffaf olacağım. Biz şampiyonluk için sabah kahvaltıda futbolcularımızla konuştuk, el sıkıştık şampiyon olmak için. Söz aldım ama onlar en iyilerini yapacaklarının sözünü verdiler. Bu bizim için yeterli."

23 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Kamerunlu golcü Aboubakar, Beşiktaş formasıyla toplam 38 maçta forma giydi. Bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran, 4 de gol pası veren Aboubakar; 23 gole doğrudan katkıda bulundu. 27 yaşındaki forvet, kariyerinde en çok formasını giydiği ekip olan Porto'da (117), 56 gol attı, 16 da asist yaptı.

51 GOLE DİREKT KATKI

Çin'in GZ Evergrande takımında oynayan Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla 80 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı yıldız bu periyotta 37 gol atarken, 14 de asist yaptı ve toplamda 51 gole direkt olarak katkıda bulundu. Talisca, Çin ekibinde de 42 resmi maçta 29 gol attı, 8 de asist yaptı.

CEBİNDEN ÖDEDİ!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık. Göreve gelir gelmez ilk olarak mali sorunları çözeceklerinin sözünü veren Başkan Çebi elini cebine attı. Siyahbeyazlılarda ilk etapta futbolculara ve personele ödenmesi gereken 110 milyon TL'yi Başkan Ahmet Nur Çebi'nin cebinden ödediği ortaya çıktı. Kısa vadede sorunu çözen Çebi, UEFA'dan borçsuzluk yazısı almak için bütün ödemeleri yaptı.

İLKLERİ YAŞIYORUZ

Beşiktaş Başkanı Çebi, her şeyin ilkini yaşadıklarını söyledi. Ahmet Nur Çebi, "İlk deplasman, ilk galibiyetler; inşallah devamı gelecek. Taraftarımızın bizi destekleyecekleri en önemli şeyler stada gelmek ve Kartal Yuvası'ndan yaptıkları alışverişlerin bizim bütçemize katkı sağladığını bilmeleri. Onun dışında ne isteyebiliriz ki onlardan. Var olsunlar, Beşiktaş'ı desteklemeye devam etsinler" dedi.