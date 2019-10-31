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31 Ekim 2019, Perşembe
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ameliyat edildi

Birkan Batuk ameliyat edildi

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan tecrübeli oyuncusu , sol el bileğinden ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve sol el bileğinde "radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı" tespit edilen 'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki oyuncuya, geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

  1. 31.10.2019
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