Birkan Batuk ameliyat edildi
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan tecrübeli oyuncusu Birkan Batuk, sol el bileğinden ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve sol el bileğinde "radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı" tespit edilen Birkan Batuk'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edildiği belirtildi.
Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki oyuncuya, geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.
- 31.10.2019
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Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
tc para yokki ne yatıracaklar
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