Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı

İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Sırp orta saha oyuncusu Darko Lazovic'in menajeri flaş bir itirafta bulundu. İtalyan basınından Calcio Hellas'a konuşan menajer Bojan Ostojic, oyuncusuna sezon başında önemli tekliflerin geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

Darko'nun Hellas Verona'ya gelmesindeki en önemli neden teknik direktör Juric. Oyuncuyu sezon başında isteyen çok kulüp vardı. Beşiktaş, Çin ve Arbistan'dan önemli teklifler aldık çünkü bonservisi elindeydi. Anck Darko ve ailesi İtalya'da kalmayı seçti.

Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen Lazovic, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.



