Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'dan Hellas Verona'ya transfer olan Sırp orta saha oyuncusu Darko Lazovic'in menajeri, Beşiktaş'tan teklif aldıklarını ancak oyuncunun İtalya'da kalmayı seçtiğini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Sırp orta saha oyuncusu Darko Lazovic'in menajeri flaş bir itirafta bulundu. İtalyan basınından Calcio Hellas'a konuşan menajer Bojan Ostojic, oyuncusuna sezon başında önemli tekliflerin geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:
Darko'nun Hellas Verona'ya gelmesindeki en önemli neden teknik direktör Juric. Oyuncuyu sezon başında isteyen çok kulüp vardı. Beşiktaş, Çin ve Arbistan'dan önemli teklifler aldık çünkü bonservisi elindeydi. Anck Darko ve ailesi İtalya'da kalmayı seçti.
Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen Lazovic, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.
- 31.10.2019
-
688 günlük hasret
Toplam 1
Yorum
muharrem EKUBAN ÇABUK GELSİN SÖYLEYİN DOKTORLARA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞSINLAR
-
Beşiktaş'ta Caner Erkin farkı!
Toplam 1
Yorum
savaş Talsica çok koşan bir takımda başarılı olur.BJK mümkün değil.Adam tembel.Faydalı olmaz.BJK yırtıcı mücadeleci orta saha lazım.
-
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 2
Yorum
METİN Adam geleli nerdeyse 2 ay oldu.45 dakıkayı cıkartamıyor.onun gıbı futbolcu türkiye de cok.
Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.