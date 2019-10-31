Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı

'in menajerinden itirafı

Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı

Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'dan 'ya transfer olan Sırp orta saha oyuncusu 'in menajeri, 'tan teklif aldıklarını ancak oyuncunun 'da kalmayı seçtiğini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Serie A takımlarından 'da forma giyen Sırp orta saha oyuncusu 'in menajeri flaş bir itirafta bulundu. İtalyan basınından Calcio Hellas'a konuşan menajer Bojan Ostojic, oyuncusuna sezon başında önemli tekliflerin geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

Darko'nun Hellas Verona'ya gelmesindeki en önemli neden teknik direktör Juric. Oyuncuyu sezon başında isteyen çok kulüp vardı. Beşiktaş, Çin ve Arbistan'dan önemli teklifler aldık çünkü bonservisi elindeydi. Anck Darko ve ailesi İtalya'da kalmayı seçti.

Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen Lazovic, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.


  1. 31.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN