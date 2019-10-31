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31 Ekim 2019, Perşembe
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'ta farkı!

Beşiktaş'ta Caner Erkin farkı!

'ta eksikler nedeniyle tam 24 futbolcu ilk 11’de forma giyme şansı yakaladı. Bu, teknik heyetin işini zorlaştırsa da oyuncular için fırsat oldu. Bununla birlikte bu sezon oynadığı futbolla teknik heyetin güvenini kazanan , Beşiktaş'ta büyük bir fark yarattı.

Yeni sezonda hazırlık dönemiyle birlikte Beşiktaşlı futbolcular 25 sakatlık yaşadı. Bu durum teknik direktör ve ekibinin işini iyice zorlaştırsa da yedek oyuncular için bulunmaz fırsat oldu.

Geride kalan 12 maçta toplam 24 oyuncu ilk 11'de forma şansı yakalarken yedek-as ayrımı da bir anlamda ortadan kalktı.

Beşiktaş hayata döndü

'da sadece genç isimler 11'de oynayamadı. Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya ve Ersin Destanoğlu, ilk 11 fırsatı bulamayan futbolcular oldu.

Beşiktaş'ta 11 şansı yakalayan ve bunu iyi kullanan isimlerin başında ise Umut Nayir geldi.

Burak'ın sakatlığı, Güven'in de bekleneni verememesinin ardından derbisinde formayı sırtına geçiren Umut, derbide attığı golle yıldızını parlatırken takımının da kötü gidişine son verdi.

GOLLERİN %45'İNDE CANER'İN PAYI VAR

BEŞIKTAŞ'TA bu sezon performansıyla beğenileri toplayan , 'de 1 gol, 4 asistle takımın gol yükünün %45'ini sırtladı.

9 haftada 11 gol kaydeden Beşiktaş'ta Caner aynı zamanda Avrupa ile birlikte 11 kez ilk 11'de sahaya çıktı ve 990 dakika forma giyerek istikrarın adı oldu. Karius da aynı maç sayısı ve dakikaya ulaştı.

  1. 31.10.2019
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