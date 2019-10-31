Beşiktaş'ta Caner Erkin farkı!
Beşiktaş'ta eksikler nedeniyle tam 24 futbolcu ilk 11’de forma giyme şansı yakaladı. Bu, teknik heyetin işini zorlaştırsa da oyuncular için fırsat oldu. Bununla birlikte bu sezon oynadığı futbolla teknik heyetin güvenini kazanan Caner Erkin, Beşiktaş'ta büyük bir fark yarattı.
Yeni sezonda hazırlık dönemiyle birlikte Beşiktaşlı futbolcular 25 sakatlık yaşadı. Bu durum teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibinin işini iyice zorlaştırsa da yedek oyuncular için bulunmaz fırsat oldu.
Geride kalan 12 maçta toplam 24 oyuncu ilk 11'de forma şansı yakalarken yedek-as ayrımı da bir anlamda ortadan kalktı.
Kartal'da sadece genç isimler 11'de oynayamadı. Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya ve Ersin Destanoğlu, ilk 11 fırsatı bulamayan futbolcular oldu.
Beşiktaş'ta 11 şansı yakalayan ve bunu iyi kullanan isimlerin başında ise Umut Nayir geldi.
Burak'ın sakatlığı, Güven'in de bekleneni verememesinin ardından Galatasaray derbisinde formayı sırtına geçiren Umut, derbide attığı golle yıldızını parlatırken takımının da kötü gidişine son verdi.
GOLLERİN %45'İNDE CANER'İN PAYI VAR
BEŞIKTAŞ'TA bu sezon performansıyla beğenileri toplayan Caner Erkin, Süper Lig'de 1 gol, 4 asistle takımın gol yükünün %45'ini sırtladı.
9 haftada 11 gol kaydeden Beşiktaş'ta Caner aynı zamanda Avrupa ile birlikte 11 kez ilk 11'de sahaya çıktı ve 990 dakika forma giyerek istikrarın adı oldu. Karius da aynı maç sayısı ve dakikaya ulaştı.
- 31.10.2019
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 2
Yorum
METİN Adam geleli nerdeyse 2 ay oldu.45 dakıkayı cıkartamıyor.onun gıbı futbolcu türkiye de cok.
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Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
ercisli adil rami zajc ve potuk gönderilmeli
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 2
Yorum
Fenerli Son dakikada alınan topçu bu kadar olur.Sıkıntı yok nasılsa akşam diskoda atar stresini
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