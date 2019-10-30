'Çebi'nin ilk hediyesi Talisca' Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde takımı ile şampiyonluk yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kıran kadronun en önemli isimlerinden biri olan Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımla kiralık sözleşmesi bittikten sonra Guanzghou Evergrande'ye transfer olan yıldız futbolcu Çin basınında gündeme oturdu. Talisca'nın takımdan ayrılmak istediği iddiaları manşetlerde yer aldı. Yetenekli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Anderson Talisca fırtınası estirdi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 19:56 Güncelleme: 30.10.2019 19:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





