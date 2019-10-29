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Beşiktaş'a Galatasaray galibiyetini getiren ilginç detay! Derbiden 3 saat önce...
Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Siyah-beyazılar, taraftarı önünde ezeli rakibini 1-0 mağlup ederek kötü gidişe dur dedi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 69. dakikada Umut Nayir'den gelirken, Kara Kartal'a derbi galibiyetini getiren ilginç detay ortaya çıktı.
29 Ekim 2019 Salı 17:55
Güncelleme: 29.10.2019 17:55
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Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.
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Bu sezon iki kulvarda birden mücadele eden ve istedikleri oyunu sahaya yansıtamayan iki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.
Rakibini Umut Nayir'in attığı gole mağlup eden Kara Kartal zirve yarışı için yeniden umutlanırken, sarı-kırmızılı ekipte kötü oyunla birlikte skor üretememe sıkıntısı devam etti.
Galatasaray derbisinde attığı şık golle Beşiktaş'ı krizden çekip çıkaran Umut Nayir, siyah-beyazlıların kahramanı oldu.
İlk derbi heyecanında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla zaferi getirirken taraftarları da coşturdu.