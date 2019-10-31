Beşiktaş 3 eksikle çalıştı! Burak Yılmaz...
Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou katılmazken, Burak Yılmaz, takımla ısındıktan sonra özel programına devam etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, yarın saat 13.00'te özel uçakla Antalya'ya gidecek. Siyah-beyazlılarımız, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayıp kampa girecek.
- 31.10.2019
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Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
tc para yokki ne yatıracaklar
Beşiktaş 3 eksikle çalıştı! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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