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31 Ekim 2019, Perşembe
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3 eksikle çalıştı! ...

Beşiktaş 3 eksikle çalıştı! Burak Yılmaz...

, ’in 10. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK ’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou katılmazken, , takımla ısındıktan sonra özel programına devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, yarın saat 13.00'te özel uçakla 'ya gidecek. Siyah-beyazlılarımız, maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayıp kampa girecek.

  1. 31.10.2019
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