Beşiktaş'ta paralar yattı
Kulüpte pazartesi günü yapılan ödeme yüzleri güldürdü. Derbiden önce prim vadetmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi, galibiyet sonrası oyunculara, "Siz ben mutlu ettiniz, ben de sizi mutlu edeceğim" dedi. Başkanın 8.5 milyon euro'luk ödemeyi tek seferde yaptığı ve futbolcuların ceplerine uzun süre sonra toplu para girişi olduğu bildirildi. Oyunculara, "prim ayrıca" mesajı da verildi.
Kulüpte pazartesi günü yapılan ödeme yüzleri güldürdü. Derbiden önce prim vadetmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi, galibiyet sonrası oyunculara, "Siz ben mutlu ettiniz, ben de sizi mutlu edeceğim" dedi. Başkanın 8.5 milyon euro'luk ödemeyi tek seferde yaptığı ve futbolcuların ceplerine uzun süre sonra toplu para girişi olduğu bildirildi. Oyunculara, "prim ayrıca" mesajı da verildi.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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