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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'ta paralar yattı

Beşiktaş'ta paralar yattı

Kulüpte pazartesi günü yapılan ödeme yüzleri güldürdü. Derbiden önce prim vadetmeyen Başkan , galibiyet sonrası oyunculara, "Siz ben mutlu ettiniz, ben de sizi mutlu edeceğim" dedi. Başkanın 8.5 milyon euro'luk ödemeyi tek seferde yaptığı ve futbolcuların ceplerine uzun süre sonra toplu para girişi olduğu bildirildi. Oyunculara, "prim ayrıca" mesajı da verildi.

Kulüpte pazartesi günü yapılan ödeme yüzleri güldürdü. Derbiden önce prim vadetmeyen Başkan , galibiyet sonrası oyunculara, "Siz ben mutlu ettiniz, ben de sizi mutlu edeceğim" dedi. Başkanın 8.5 milyon euro'luk ödemeyi tek seferde yaptığı ve futbolcuların ceplerine uzun süre sonra toplu para girişi olduğu bildirildi. Oyunculara, "prim ayrıca" mesajı da verildi.

  1. 30.10.2019
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