"Galatasaray bu Beşiktaş'ı da yenemiyorsa kimseyi yenemez"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ve Fatih Terim ile ilgili flaş sözler kullanan Uluç, "Beşiktaş-Galatasaray derbisinde futbol oynanmadı. Maçta toplam 27 şut atılmış, en zoru gol oldu. Futbol diye bir şey yoktu. Galatasaray bu Beşiktaş'ı da yenemiyorsa kimseyi yenemez." ifadelerini kullandı.
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