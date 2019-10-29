Galatasaray ve Fatih Terim ile ilgili flaş sözler kullanan Uluç, "Beşiktaş-Galatasaray derbisinde futbol oynanmadı. Maçta toplam 27 şut atılmış, en zoru gol oldu. Futbol diye bir şey yoktu. Galatasaray bu Beşiktaş'ı da yenemiyorsa kimseyi yenemez." ifadelerini kullandı.