Dolmabahçe’de 1 milyar 290 milyon TL’lik derbi
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar ile sarı-kırmızılıar arasında oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 290 milyon TL.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.
Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 123 milyon Euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 79 milyon Euro ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 290 milyon TL.
SAHANIN EN DEĞERLİSİ STEVEN NZONZI OLACAK
Galatasaray'ın yaz transfer dönemünde Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, 19 milyon Euro ile Süper Lig'in ve takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Nzonzi, derbide oynaması durumunda sahanın da en değerli futbolcusu olacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin de değeri 18 milyon Euro olarak belirtiliyor. Beşiktaş'ta ise en değerli isim 12 milyon Euro piyasa değeri ile Adem Ljajic, ikinci de 8 milyon Euro ile Domagoj Vida.
Kalecilere bakıldığında Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın da Beşiktaş kalesini koruyan Loris Karius'un da piyasa değeri 5 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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