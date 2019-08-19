Beşiktaş'ta forvete sürpriz transfer! Sambacı kiralanıyor... Luan kimdir? Son dakika transfer haberleri
Transferde sürpriz hamle... Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha isteyen Beşiktaş'ta listeye 26 yaşındaki Sambacı eklendi. Siyah-Beyazlı yönetimin Luan'ı kiralamak için Gremio ile pazarlıklara başladığı bildirildi.
Ligin ilk maçında Sivas'ta 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta gol yollarındaki sıkıntı gün yüzüne çıkarken, forvet için listeye yeni bir isim daha eklendi
Siyah-Beyazlı yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kanatlarda da oynayabilen Luan'ın (Luan Guilherme de Jesus Vieira) transferi için düğmeye bastığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, ilk olarak 26 yaşındaki Sambacı ile yıllığı 2 milyon Euro'ya el sıkışırken, kulübü Gremio'ya da 4 milyon uro teklif etti.
Star'da yer alan habere göre; Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Gremio indirime yanaşmazsa kiralama formülü devreye sokulacak.
- 19.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Beşiktaş'ta forvete sürpriz transfer! Sambacı kiralanıyor... Luan kimdir? Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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