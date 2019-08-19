Beşiktaş'ta forvete sürpriz transfer! Sambacı kiralanıyor... Luan kimdir? Son dakika transfer haberleri

Ligin ilk maçında Sivas'ta 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta gol yollarındaki sıkıntı gün yüzüne çıkarken, forvet için listeye yeni bir isim daha eklendi

Siyah-Beyazlı yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kanatlarda da oynayabilen Luan'ın (Luan Guilherme de Jesus Vieira) transferi için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Beşiktaş, ilk olarak 26 yaşındaki Sambacı ile yıllığı 2 milyon Euro'ya el sıkışırken, kulübü Gremio'ya da 4 milyon uro teklif etti.

Star'da yer alan habere göre; Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Gremio indirime yanaşmazsa kiralama formülü devreye sokulacak.