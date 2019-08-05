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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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ameliyat edildi

Gökhan Gönül ameliyat edildi

'ta sağ elinden sakatlanan 'ün ameliyat edildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcunun özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını devam ettireceği bildirildi.

Futbol Takımı'nda el 4. tarak kemiği kırılan , ameliyat edildi.

Siyahlı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağ elinden sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül, Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Beşiktaş ailesi olarak futbolcumuz Gökhan Gönül'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

34 yaşındaki sağ bekin, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

  1. 05.08.2019
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