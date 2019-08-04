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04 Ağustos 2019, Pazar
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'tan çifte !

Beşiktaş'tan çifte transfer!

İkinci Başkan Adalı, “Konoplyanka ve Martins Indi listemizdeki isimlerden. Her ikisinin de olma ihtimali var. haftaya kadar bu işi bitireceğiz” dedi.

İkinci Başkanı , siyah beyazlıların kampında camiayi heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Adalı, çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini söyledi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten tecrübeli yönetici, "Elbette transferler yapacağız ama öyle sırf transfer yapmak olsun diye transfer yapmayacağız. Camiamız biliyor, bunu da beklemiyorlar zaten. Yakında takımımız hazır hale gelecek" diye konuştu.

ÖNCELİK SOL STOPERDE
İlk olarak 'nin 27 yaşındaki sol stoperi Bruno Martins Indi'nin transferi hakkında konuşan Adalı, "Öncelikle bir sol stoper arıyoruz. Onunla ilgili 3-4 alternatifimiz var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Uzun sürmeyecek bir dönemde de biteceğini düşünüyorum. İsim veremem, 3-4 tane önemli futbolcu alternatifimiz var. Zaten bu isimler, hocamızın kendi istediği oyuncular. Bunlardan birini alıp geleceğiz" ifadelerini kullandı.

KONOPLYANKA BİZİ İSTEDİ
Uzun süredir adı geçen Yevhen Konoplyanka ile ilgili soru üzerine konuşan Serdal Serdal Adalı, "Konoplyanka, teknik ekibin aşırı istediği bir isim değil. İlerleyen günlerde önümüze ne gelir, ne çıkar, işin mali kısmında da ne olur, ona göre karar veririz. Sanırım kendi de bir açıklama yapmış "Beşiktaş'a gitmek istiyorum" diye. Bakarız, önümüze bir gelsin. Şartları da çok önemli. Takım içindeki dengeleri bozmadan bir şeyler yapmak lazım" açıklamasında bulundu.

İHTİMALLER ARASINDALAR
Siyah-beyazlıların tecrübeli yöneticisi Serdal Adalı, iki oyuncunun da transferinin yüksek ihtimalli olup olmadığını sorusuna ise şu yanıtı verdi: "İhtimaller arasında var tabii, her futbolcu var. Konoplyanka var, Martins Indi var. hocamızın istediği belli noktalar var, önceliğimiz bunlar. Bir an önce de o transferleri yapmak ve bitirmek istiyoruz. haftaya kadar bu işi bitireceğiz."

  1. 4.8.2019
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