Beşiktaş'ın transferi Skrtel'e bağlı
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Bruno Martins Indi'de yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basını Stoke City'nin Martin Skrtel ile ilgilendiğini ifade ederken bu transferin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlıların işinin kolaylaşacağı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Defans oyuncusu Ryan Shawcross'un ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanması sonrası Stoke City, bir diğer savunma oyuncusu Bruno Martins Indi'nin Beşiktaş'a transferine sıcak bakmamaya başlamıştı.
İngiliz basınından Stoke on Trent Live adlı sitede yer alan habere göre kulüp, Shawcross'un yerini Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyen Martin Skrtel'le doldurmayı planlıyor. Bu transfer gerçekleşirse, Indi'nin siyah-beyazlı kulübe gelmesi de kolaylaşacak.
Stoke City'nin teknik direktörü Nathan Jones da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takıma takviye yapacaklarının sinyallerini vermişti.
- 31.07.2019
- Güncelleme: 31.07.2019 17:24
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Beşiktaş'ın transferi Skrtel'e bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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