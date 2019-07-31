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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ın transferi Skrtel'e bağlı

Beşiktaş'ın transferi Skrtel'e bağlı

'ın kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği 'de yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basını 'nin ile ilgilendiğini ifade ederken bu transferin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlıların işinin kolaylaşacağı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Defans oyuncusu Ryan Shawcross'un ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanması sonrası , bir diğer savunma oyuncusu 'nin 'a transferine sıcak bakmamaya başlamıştı.

İngiliz basınından Stoke on Trent Live adlı sitede yer alan habere göre kulüp, Shawcross'un yerini ile sözleşmesini yenilemeyen 'le doldurmayı planlıyor. Bu transfer gerçekleşirse, Indi'nin siyah-beyazlı kulübe gelmesi de kolaylaşacak.

Stoke City'nin teknik direktörü Nathan Jones da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takıma takviye yapacaklarının sinyallerini vermişti.


  1. 31.07.2019
  2. Güncelleme: 31.07.2019 17:24
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