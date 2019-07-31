Beşiktaş'ın transferi Skrtel'e bağlı

Defans oyuncusu Ryan Shawcross'un ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanması sonrası Stoke City, bir diğer savunma oyuncusu Bruno Martins Indi'nin Beşiktaş'a transferine sıcak bakmamaya başlamıştı.

İngiliz basınından Stoke on Trent Live adlı sitede yer alan habere göre kulüp, Shawcross'un yerini Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyen Martin Skrtel'le doldurmayı planlıyor. Bu transfer gerçekleşirse, Indi'nin siyah-beyazlı kulübe gelmesi de kolaylaşacak.

Stoke City'nin teknik direktörü Nathan Jones da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takıma takviye yapacaklarının sinyallerini vermişti.



