Beşiktaş Medel'e gelen teklifi kabul etmedi
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Gary Medel'e teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın yaptığı teklif az bulunarak geri çevrildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'nın Beşiktaşlı Gary Medel'e olan ilgisi sürüyor. Goal'de yer alan habere göre Fransız ekibi son olarak siyah-beyaz kulübe Şilili futbolcu için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
Beşiktaş ise yıldız oyuncu için gelen teklifi az bularak reddetti. Haberde bu rakamın kulübün finansal beklentisinin aşağısında kaldığı ifade edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin Gary Medel için belirlediği bonservis bedelinin ise 5.3 milyon Euro olduğunun altı çizildi.
- 22.07.2019
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