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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Medel'e gelen teklifi kabul etmedi

Beşiktaş Medel'e gelen teklifi kabul etmedi

'ta geleceği merak konusu olan 'e teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın yaptığı teklif az bulunarak geri çevrildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'nın Beşiktaşlı 'e olan ilgisi sürüyor. Goal'de yer alan habere göre Fransız ekibi son olarak siyah-beyaz kulübe Şilili futbolcu için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

ise yıldız oyuncu için gelen teklifi az bularak reddetti. Haberde bu rakamın kulübün finansal beklentisinin aşağısında kaldığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin Gary Medel için belirlediği bonservis bedelinin ise 5.3 milyon Euro olduğunun altı çizildi.

  1. 22.07.2019
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