Gary Medel: Birkaç yıl içinde döneceğim
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ülke basınına yaptığı açıklamada, "Sanırım birkaç yıl içerisinde Universidad Catolica'ya geri döneceğim" ifadelerini kullanarak transfer olacağının sinyallerini verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ta forma giyen Şilili futbolcu Gary Medel kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu ülke basınına yaptığı açıklamada siyah-beyazlılardan sonraki durağıyla ilgili de bilgiler verdi.
Universidad Catolica'nın Deportes La Serena ile oynadığı maçı takip eden deneyimli isim, mücadele sonrası kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, birkaç yıl içerisinde eski takımına dönebileceğini söyledi.
"Sanırım birkaç yıl içerisinde Universidad Catolica'ya döneceğim" diyen Medel, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Her gün yaptıkları gibi beni orada büyük bir sevgiyle karşılayacaklarını biliyorum. Umuyorum ki beni desteklemeye devam edecekler."
- 11.07.2019
- Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı
- Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri
- Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: "5 milyon Euro isteriz"
- Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi
- Son dakika: Galatasaraylı yıldız ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı!
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
-
Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Gary Medel: Birkaç yıl içinde döneceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.