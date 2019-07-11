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11 Temmuz 2019, Perşembe
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: Birkaç yıl içinde döneceğim

Gary Medel: Birkaç yıl içinde döneceğim

'ın Şilili futbolcusu ülke basınına yaptığı açıklamada, "Sanırım birkaç yıl içerisinde 'ya geri döneceğim" ifadelerini kullanarak transfer olacağının sinyallerini verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ta forma giyen Şilili futbolcu kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu ülke basınına yaptığı açıklamada siyah-beyazlılardan sonraki durağıyla ilgili de bilgiler verdi.

'nın Deportes La Serena ile oynadığı maçı takip eden deneyimli isim, mücadele sonrası kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, birkaç yıl içerisinde eski takımına dönebileceğini söyledi.

"Sanırım birkaç yıl içerisinde Universidad Catolica'ya döneceğim" diyen Medel, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Her gün yaptıkları gibi beni orada büyük bir sevgiyle karşılayacaklarını biliyorum. Umuyorum ki beni desteklemeye devam edecekler."


  1. 11.07.2019
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