Beşiktaş'tan stopere süper takviye! Vitor Hugo bombası... Son dakika transfer haberleri
Transfer döneminde stoper rotasyonuna bir takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Fiorentina forması giyen Vitor Hugo'ya talip oldu. Montella'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Brezilyalı savunmacının takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'tan Vitor Hugo hamlesi... Siyah beyazlı kulüp, stopere takviye için Fiorentina forması giyen oyuncuyu listesine aldı.
LEGANES DE DEVREDE!
Öte yandan Beşiktaş bu transfer girişiminde yalnız değil. İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'in de 28 yaşındaki savunmacı için devrede olduğu yazıldı. Hatta yaptıkları teklifin Fiorentina tarafından yetersiz bulunduğu kaydedildi.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Vitor Hugo'nun da Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen haberler arasında. 2017'de 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız savunmacı geçen sezon 30 lig maçında forma giyerken iki de asist yapmıştı.
- 11.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Beşiktaş'tan stopere süper takviye! Vitor Hugo bombası... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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