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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'tan stopere süper takviye! bombası... Son dakika haberleri

Beşiktaş'tan stopere süper takviye! Vitor Hugo bombası... Son dakika transfer haberleri

döneminde stoper rotasyonuna bir takviye yapması beklenen 'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, forması giyen 'ya talip oldu. Montella'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Brezilyalı savunmacının takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

'tan hamlesi... Siyah beyazlı kulüp, stopere takviye için forması giyen oyuncuyu listesine aldı.

LEGANES DE DEVREDE!

Öte yandan Beşiktaş bu girişiminde yalnız değil. ekiplerinden Leganes'in de 28 yaşındaki savunmacı için devrede olduğu yazıldı. Hatta yaptıkları teklifin Fiorentina tarafından yetersiz bulunduğu kaydedildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Vitor Hugo'nun da Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen haberler arasında. 2017'de 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız savunmacı geçen sezon 30 lig maçında forma giyerken iki de asist yapmıştı.

Beşiktaş için Vitor Hugo iddiası

  1. 11.07.2019
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