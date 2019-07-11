Beşiktaş'tan stopere süper takviye! Vitor Hugo bombası... Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'tan Vitor Hugo hamlesi... Siyah beyazlı kulüp, stopere takviye için Fiorentina forması giyen oyuncuyu listesine aldı.

LEGANES DE DEVREDE!

Öte yandan Beşiktaş bu transfer girişiminde yalnız değil. İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'in de 28 yaşındaki savunmacı için devrede olduğu yazıldı. Hatta yaptıkları teklifin Fiorentina tarafından yetersiz bulunduğu kaydedildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Vitor Hugo'nun da Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen haberler arasında. 2017'de 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız savunmacı geçen sezon 30 lig maçında forma giyerken iki de asist yapmıştı.