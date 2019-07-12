Dorukhan Udinese’de!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı ve başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, yeni takımı için artık gün sayıyor. La Gazzetta dello Sport, dün okurlarıyla paylaştığı ‘son dakika’ haberinde 23 yaşındaki Dorukhan Toköz’ün Udinese’ye transferinin bittiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı ve başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, yeni takımı için artık gün sayıyor. İtalyanların dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, dün okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberinde 23 yaşındaki milli futbolcunun Serie A ekiplerinden Udinese'ye transferinin bittiğini duyurdu.
Haberde defansif orta saha oyuncusu için siyah-beyazlılara ödenecek olan bonservis bedelinin 10 milyon euro olacağı kaydedilirken konuyla ilgili resmi açıklamanın çok kısa bir süre içerisinde yapılacağı ifade edildi. Gazete, Beşiktaş'ın dün resmi internet sitesi aracılığıyla Udinese ile hazırlık maçı yapacağını duyurmasının da tesadüfi bir gelişme değil, doğrudan doğruya Dorukhan Toköz'ün transferiyle ilgili olduğunu yazdı.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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