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12 Temmuz 2019, Cuma
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Dorukhan Udinese’de!

Dorukhan Udinese’de!

'ın geçtiğimiz yaz 'dan kadrosuna kattığı ve başarılı performansıyla A 'a kadar yükselen , yeni takımı için artık gün sayıyor. dello Sport, dün okurlarıyla paylaştığı ‘son dakika’ haberinde 23 yaşındaki Dorukhan Toköz’ün Udinese’ye transferinin bittiğini duyurdu.

'ın geçtiğimiz yaz 'dan kadrosuna kattığı ve başarılı performansıyla A 'a kadar yükselen , yeni takımı için artık gün sayıyor. İtalyanların dünyaca ünlü spor gazetesi dello Sport, dün okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberinde 23 yaşındaki milli futbolcunun Serie A ekiplerinden Udinese'ye transferinin bittiğini duyurdu.

Haberde defansif orta saha oyuncusu için siyah-beyazlılara ödenecek olan bonservis bedelinin 10 milyon euro olacağı kaydedilirken konuyla ilgili resmi açıklamanın çok kısa bir süre içerisinde yapılacağı ifade edildi. Gazete, Beşiktaş'ın dün resmi internet sitesi aracılığıyla Udinese ile hazırlık maçı yapacağını duyurmasının da tesadüfi bir gelişme değil, doğrudan doğruya Dorukhan Toköz'ün transferiyle ilgili olduğunu yazdı.

  1. 12.7.2019
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