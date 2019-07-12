Holtby mi İrfan mı?
Opta Can, İstanbul'da Abdullah Avcı'yla görüşen Lewis Holtby'i, İrfan Can Kahveci'yle kıyasladı. Beşiktaş, Holtby'i geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmişti.
Opta Can, İstanbul'da Abdullah Avcı'yla görüşen Lewis Holtby'i, İrfan Can Kahveci'yle kıyasladı. Beşiktaş, Holtby'i geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmişti. Eğer bu transfer gerçekleşirse Avcı'nın yönettiği Başakşehir'de takımın önemli oyuncularından biri olan İrfan Can'ın pozisyonunda Beşiktaş'ta Lewis Holtby forma giyecek.
TEKNİĞİNİ BEĞENİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekibin orta sahasını sertleştirmek için istediği İngiliz pasaportlu Alman oyuncu Lewis Holtby'nin en büyük özellikleri, ayağının temiz olması ve iyi bir tekniğinin bulunması. Alan kontrolü iyi olan Lewis Holtby'nin teknik direktör Avcı'yı en fazla tatmin eden özelliği temas oyununda iyi olması.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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