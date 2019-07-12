Holtby mi İrfan mı?

Opta Can, İstanbul'da Abdullah Avcı'yla görüşen Lewis Holtby'i, İrfan Can Kahveci'yle kıyasladı. Beşiktaş, Holtby'i geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmişti. Eğer bu transfer gerçekleşirse Avcı'nın yönettiği Başakşehir'de takımın önemli oyuncularından biri olan İrfan Can'ın pozisyonunda Beşiktaş'ta Lewis Holtby forma giyecek.

TEKNİĞİNİ BEĞENİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekibin orta sahasını sertleştirmek için istediği İngiliz pasaportlu Alman oyuncu Lewis Holtby'nin en büyük özellikleri, ayağının temiz olması ve iyi bir tekniğinin bulunması. Alan kontrolü iyi olan Lewis Holtby'nin teknik direktör Avcı'yı en fazla tatmin eden özelliği temas oyununda iyi olması.