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12 Temmuz 2019, Cuma
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Holtby mi İrfan mı?

Holtby mi İrfan mı?

, 'da 'yla görüşen 'i, 'yle kıyasladı. , Holtby'i geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmişti.

, 'da 'yla görüşen 'i, 'yle kıyasladı. , Holtby'i geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmişti. Eğer bu transfer gerçekleşirse Avcı'nın yönettiği 'de takımın önemli oyuncularından biri olan İrfan Can'ın pozisyonunda Beşiktaş'ta Lewis Holtby forma giyecek.

TEKNİĞİNİ BEĞENİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekibin orta sahasını sertleştirmek için istediği İngiliz pasaportlu Alman oyuncu Lewis Holtby'nin en büyük özellikleri, ayağının temiz olması ve iyi bir tekniğinin bulunması. Alan kontrolü iyi olan Lewis Holtby'nin teknik direktör Avcı'yı en fazla tatmin eden özelliği temas oyununda iyi olması.

  1. 12.7.2019
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