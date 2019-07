Gary Medel’e 7 milyon euro!

Beşiktaş yönetimi, Gary Medel'den yüksek bonservis geliri elde etmeyi planlarken, Fiorentina'nın ilgisi üzerine siyah-beyazlıların talebi 7 milyon euro oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre, Fiorentina kulübü istenilen bu rakamı yüksek bulduğu için Beşiktaş'tan indirim talep etti. Tarafların bir araya gelerek bonservis konusunda önümüzdeki günlerde bir görüşme yapması bekleniyor.

YILIN SPOR MARKASI 'BEŞİKTAŞ' OLDU

Beşiktaş, Campaign Agency & Brand Of The Year'da, 'Yılın Spor Markası' ödülünün sahibi oldu. Markaların yaratıcılık ve kampanyalarının yanı sıra yıl boyunca elde ettikleri başarıların da göz önüne alındığı ödüllerde öne çıkan Beşiktaş, 'Spor Takımları&Kulüpleri' kategorisinde 'Yılın Spor Markası' oldu.