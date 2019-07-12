Gary Medel’e 7 milyon euro!
Beşiktaş yönetimi, Gary Medel'den yüksek bonservis geliri elde etmeyi planlarken, Fiorentina'nın ilgisi üzerine siyah-beyazlıların talebi 7 milyon euro oldu.
Beşiktaş yönetimi, Gary Medel'den yüksek bonservis geliri elde etmeyi planlarken, Fiorentina'nın ilgisi üzerine siyah-beyazlıların talebi 7 milyon euro oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre, Fiorentina kulübü istenilen bu rakamı yüksek bulduğu için Beşiktaş'tan indirim talep etti. Tarafların bir araya gelerek bonservis konusunda önümüzdeki günlerde bir görüşme yapması bekleniyor.
YILIN SPOR MARKASI 'BEŞİKTAŞ' OLDU
Beşiktaş, Campaign Agency & Brand Of The Year'da, 'Yılın Spor Markası' ödülünün sahibi oldu. Markaların yaratıcılık ve kampanyalarının yanı sıra yıl boyunca elde ettikleri başarıların da göz önüne alındığı ödüllerde öne çıkan Beşiktaş, 'Spor Takımları&Kulüpleri' kategorisinde 'Yılın Spor Markası' oldu.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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