Quaresma’yı Ha Noi’ye önerdi
Vietman basınında yer alan habere göre Ricardo Quaresma, Ha Noi kulübüne teklif edildi. Ha Noi kulübünün bir yetkilisinin Zing. vn sitesine yaptığı açıklamada, "Portekizyi yıldız Ricardo Quaresma'nın temsilcisi oyuncusunu bize önerdi ama Vietnam'da transfer dönemi kapandı.
Vietman basınında yer alan habere göre Ricardo Quaresma, Ha Noi kulübüne teklif edildi. Ha Noi kulübünün bir yetkilisinin Zing. vn sitesine yaptığı açıklamada, "Portekizyi yıldız Ricardo Quaresma'nın temsilcisi oyuncusunu bize önerdi ama Vietnam'da transfer dönemi kapandı. Gelecek sene ihtiyacımız olursa veya aynı menajerin farklı futbolcuları olursa iletişime geçebiliriz" şeklinde konuştu.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
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eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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