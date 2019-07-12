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12 Temmuz 2019, Cuma
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Quaresma’yı Ha Noi’ye önerdi

Quaresma’yı Ha Noi’ye önerdi

Vietman basınında yer alan habere göre , Ha Noi kulübüne teklif edildi. Ha Noi kulübünün bir yetkilisinin Zing. vn sitesine yaptığı açıklamada, "Portekizyi yıldız Ricardo Quaresma'nın temsilcisi oyuncusunu bize önerdi ama Vietnam'da dönemi kapandı.

Vietman basınında yer alan habere göre , Ha Noi kulübüne teklif edildi. Ha Noi kulübünün bir yetkilisinin Zing. vn sitesine yaptığı açıklamada, "Portekizyi yıldız Ricardo Quaresma'nın temsilcisi oyuncusunu bize önerdi ama Vietnam'da dönemi kapandı. Gelecek sene ihtiyacımız olursa veya aynı menajerin farklı futbolcuları olursa iletişime geçebiliriz" şeklinde konuştu.

  1. 12.7.2019
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