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12 Temmuz 2019, Cuma
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Savunmaya Kolodziejczak

Savunmaya Kolodziejczak

öncesinde savunmasını güçlendirme kararı alan yönetimi girişimlerini sürdürüyor. ’nin boşluğunu dolduramayan siyah-beyazlılar, geçen sezon St. Etienne’de kiralık oynayan 27 yaşındaki Fransız stoperin peşine düştü.

öncesinde savunmasını güçlendirme kararı alan yönetimi, geçtiğimiz sezon da listesinde yer alan için devreye girdi. Beşiktaş, 'nın raporları doğrultusunda sol stoper arayışlarını sürdürürken, geçen sezon St Etienne'de kiralık olarak forma giyen Fransız stoperin kulübü Tigres'in 8 milyon euro istemesi en büyük sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş kiralama opsiyonun yanı sıra Roco'yu bonservisiyle vermeyi ve kesin satın alma opsiyonunu devreye sokmaya çalışıyor. 27 yaşındaki Timothee Kolodziejczak, 1.82 boyunda hem stoper hem de sol bek mevkiinde görev yapabiliyor.

'ın transfer listesindeki Timothee Kolodziejczak, kulüp kariyeri boyunca 235 resmi maçta forma giydi. Rakip fileleri 10 kez havalandıran, 12 de asist yapan Fransız stoper toplamda 22 gole katkıda bulundu. Kolodziejczak 40 kez sarı, 4 kez de kırmızı kart gördü.

  1. 12.7.2019
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