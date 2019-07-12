Savunmaya Kolodziejczak
Yeni sezon öncesinde savunmasını güçlendirme kararı alan Beşiktaş yönetimi girişimlerini sürdürüyor. Pepe’nin boşluğunu dolduramayan siyah-beyazlılar, geçen sezon St. Etienne’de kiralık oynayan 27 yaşındaki Fransız stoperin peşine düştü.
Yeni sezon öncesinde savunmasını güçlendirme kararı alan Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon da listesinde yer alan Timothee Kolodziejczak için devreye girdi. Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda sol stoper arayışlarını sürdürürken, geçen sezon St Etienne'de kiralık olarak forma giyen Fransız stoperin kulübü Tigres'in 8 milyon euro istemesi en büyük sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş kiralama opsiyonun yanı sıra Roco'yu bonservisiyle vermeyi ve kesin satın alma opsiyonunu devreye sokmaya çalışıyor. 27 yaşındaki Timothee Kolodziejczak, 1.82 boyunda hem stoper hem de sol bek mevkiinde görev yapabiliyor.
Kara Kartal'ın transfer listesindeki Timothee Kolodziejczak, kulüp kariyeri boyunca 235 resmi maçta forma giydi. Rakip fileleri 10 kez havalandıran, 12 de asist yapan Fransız stoper toplamda 22 gole katkıda bulundu. Kolodziejczak 40 kez sarı, 4 kez de kırmızı kart gördü.
- 12.7.2019
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
-
Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Savunmaya Kolodziejczak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.