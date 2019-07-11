Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu Andres Lioi için devreye girdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı takım oyuncuyu önce kiralayıp bonservisini sonra alacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi dahil etti. Siyah-beyazlı takım bonservisi Rosario Central takımında bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Andres Lioi ile ilgileniyor.
Arjantinli muhabir Adriano Savalli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre Central Cordoba'da kiralık olarak forma giyen Lioi için Beşiktaş devreye girdi ve transferi bitirmeye yakın gözüküyor. Siyah-beyazlıların da ilk aşamada oyuncuyu kiralayacağı ardından da satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.
ANDRES LIOI KİMDİR?
Futbol kariyerine Arjantin'in Rosario takımının altyapısında başlayan Andres Lioi, orta sahanın ortasında ve sağında forma giyebiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran kulübü Rosario Central ile olan sözleşmesi ise 2021'de sona erecek. Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan genç yıldız bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 11.07.2019
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Toplam 2
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gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
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