Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı

'yi gündemine aldı

Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı

Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan 'ın 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı takım oyuncuyu önce kiralayıp bonservisini sonra alacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Transferde hareketli saatler geçiren , gündemine sürpriz bir ismi dahil etti. Siyah-beyazlı takım bonservisi takımında bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgileniyor.

Arjantinli muhabir Adriano Savalli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre Central Cordoba'da kiralık olarak forma giyen Lioi için Beşiktaş devreye girdi ve transferi bitirmeye yakın gözüküyor. Siyah-beyazlıların da ilk aşamada oyuncuyu kiralayacağı ardından da satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

ANDRES LIOI KİMDİR?

kariyerine Arjantin'in Rosario takımının altyapısında başlayan Andres Lioi, orta sahanın ortasında ve sağında forma giyebiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran kulübü Rosario Central ile olan sözleşmesi ise 2021'de sona erecek. Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan genç yıldız bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

  1. 11.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN