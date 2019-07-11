Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı

Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi dahil etti. Siyah-beyazlı takım bonservisi Rosario Central takımında bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Andres Lioi ile ilgileniyor.

Arjantinli muhabir Adriano Savalli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre Central Cordoba'da kiralık olarak forma giyen Lioi için Beşiktaş devreye girdi ve transferi bitirmeye yakın gözüküyor. Siyah-beyazlıların da ilk aşamada oyuncuyu kiralayacağı ardından da satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

ANDRES LIOI KİMDİR?

Futbol kariyerine Arjantin'in Rosario takımının altyapısında başlayan Andres Lioi, orta sahanın ortasında ve sağında forma giyebiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran kulübü Rosario Central ile olan sözleşmesi ise 2021'de sona erecek. Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan genç yıldız bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 1 de asist yaptı.