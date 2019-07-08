Beşiktaş'ta Adriano boşta kaldı
Siyah-beyazlı takımla sözleşmesi bittikten sonra ülkesi Brezilya'da takım arayan Adriano Correira hala umduğu teklifi bulamadı. Tecrübeli sol bekin masaya oturduğu kulüplerden biri de Sao Paulo'ydu. Brezilya ekibinden bu görüşmeyle ilgili olumsuz açıklama geldi.
Adriano ile kurulan temaslarda menajerinin istediği yüksek ücret nedeniyle anlaşılamadığı kaydedildi. Sambacının birkaç kulüple daha masaya oturacağı ifade edildi.
''AYNI RAKAMA GELEMEZSİN''
Öte yandan Adriano'nun olumsuz görüşmeler üzerine Beşiktaş yönetimine haber yollayıp "Geçen sezon aldığım paraya imzaya hazırım" dediği bildirildi. Ancak başkan Fikret Orman'ın Adriano'ya sıcak bakmasına rağmen rakamı yüksek bulduğu için transferi onaylamadığı, ancak rakamı düşürürse gelebileceğini ilettiği belirtildi.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Beşiktaş'ta Adriano boşta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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