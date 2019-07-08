Beşiktaş'ta Adriano boşta kaldı

Adriano ile kurulan temaslarda menajerinin istediği yüksek ücret nedeniyle anlaşılamadığı kaydedildi. Sambacının birkaç kulüple daha masaya oturacağı ifade edildi.

''AYNI RAKAMA GELEMEZSİN''

Öte yandan Adriano'nun olumsuz görüşmeler üzerine Beşiktaş yönetimine haber yollayıp "Geçen sezon aldığım paraya imzaya hazırım" dediği bildirildi. Ancak başkan Fikret Orman'ın Adriano'ya sıcak bakmasına rağmen rakamı yüksek bulduğu için transferi onaylamadığı, ancak rakamı düşürürse gelebileceğini ilettiği belirtildi.