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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ta Adriano boşta kaldı

Beşiktaş'ta Adriano boşta kaldı

Siyah-beyazlı takımla sözleşmesi bittikten sonra ülkesi 'da takım arayan Adriano Correira hala umduğu teklifi bulamadı. Tecrübeli sol bekin masaya oturduğu kulüplerden biri de 'ydu. Brezilya ekibinden bu görüşmeyle ilgili olumsuz açıklama geldi.

Adriano ile kurulan temaslarda menajerinin istediği yüksek ücret nedeniyle anlaşılamadığı kaydedildi. Sambacının birkaç kulüple daha masaya oturacağı ifade edildi.

''AYNI RAKAMA GELEMEZSİN''
Öte yandan Adriano'nun olumsuz görüşmeler üzerine yönetimine haber yollayıp "Geçen sezon aldığım paraya imzaya hazırım" dediği bildirildi. Ancak başkan 'ın Adriano'ya sıcak bakmasına rağmen rakamı yüksek bulduğu için transferi onaylamadığı, ancak rakamı düşürürse gelebileceğini ilettiği belirtildi.

  1. 8.7.2019
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