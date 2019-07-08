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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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için devrede

Emre Mor için Beşiktaş devrede

Bir süredir adı 'la anılan transferinde 'nın devrede olduğu bildirildi. Usta hocanın, bu hafta içinde 21 yaşındaki kanat oyuncusu ve menajeri Ali Polot ile görüşüp Beşiktaş'a gelmesi konusunda iknaya çalışacağı kaydedildi.

İspanyol ekibi Celta Vigo'da gönderilecekler listesinde olan için 'ın 3.5 milyon euro önerdiği ancak rakamın düşük bulunduğu iddia edilmişti.

  1. 8.7.2019
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