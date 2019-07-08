Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Emre Mor transferinde Abdullah Avcı'nın devrede olduğu bildirildi. Usta hocanın, bu hafta içinde 21 yaşındaki kanat oyuncusu ve menajeri Ali Polot ile görüşüp Beşiktaş'a gelmesi konusunda iknaya çalışacağı kaydedildi.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Emre Mor için Beşiktaş devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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