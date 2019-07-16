Atınç Nukan an meselesi

Beşiktaş, Leipzig ile sözleşmesini fesheden eski futbolcusu Atınç Nukan'la yeniden el sıkıştı. Siyah- beyazlılar, 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalayacak. Önümüzdeki günlerde resmi imzanın atılması beklenilen Atınç'la 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı öğrenilirken, 1.96 boyundaki futbolcu yıllık 450 bin euro alacak.