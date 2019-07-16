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16 Temmuz 2019, Salı
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an meselesi

Atınç Nukan an meselesi

, Leipzig ile sözleşmesini fesheden eski futbolcusu 'la yeniden el sıkıştı. Siyah- beyazlılar, 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalayacak.

, Leipzig ile sözleşmesini fesheden eski futbolcusu 'la yeniden el sıkıştı. Siyah- beyazlılar, 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalayacak. Önümüzdeki günlerde resmi imzanın atılması beklenilen Atınç'la 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı öğrenilirken, 1.96 boyundaki futbolcu yıllık 450 bin euro alacak.

  1. 16.7.2019
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