Beşiktaş'a Umut Meraş şoku

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda Bursaspor'dan Umut Meraş ile anlaşma noktasına varan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı kulüpte bugün başkan seçilen Mesut Mestan, TRT Spor'a verdiği demeçte 23 yaşındaki sol bekle ilgili şunları dile getirdi:

"Eski başkan pazarlık yapmış ama görüşmeler durduruldu. Şu an hepsi Bursaspor'un futbolcusu. Umut Meraş dahil bütün oyuncularla yeniden görüşeceğiz. Artık planlama bizde."

4 YILLIK ANLAŞMIŞTI

23 yaşındaki oyuncu için yeşil-beyazlı kulübe 13 taksitte ödemek üzere 13 milyon TL teklif eden siyah-beyazlıların, oyuncuyla da yıllık 3 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Geçen sezonun başında 1. Lig ekibi Boluspor'dan Bursaspor'a giden Umut, burada 27 maça çıkmış, 2 gol atmıştı.