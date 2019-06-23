Beşiktaş'a Umut Meraş şoku
Bursasppor'da bugün başkan seçilerek göreve gelen Mesut Mestan, Umut Meraş'la ilgili flaş bir açıklama yaptı. Başkan Mestan, Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelen Meraş hakkında "Beşiktaş ile anılan Umut Meraş şu an kulübümüzün futbolcusudur. Eski başkan pazarlık yapmış ancak görüşmeler durduruldu. Futbolcularımızla tekrardan görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda Bursaspor'dan Umut Meraş ile anlaşma noktasına varan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı kulüpte bugün başkan seçilen Mesut Mestan, TRT Spor'a verdiği demeçte 23 yaşındaki sol bekle ilgili şunları dile getirdi:
"Eski başkan pazarlık yapmış ama görüşmeler durduruldu. Şu an hepsi Bursaspor'un futbolcusu. Umut Meraş dahil bütün oyuncularla yeniden görüşeceğiz. Artık planlama bizde."
4 YILLIK ANLAŞMIŞTI
23 yaşındaki oyuncu için yeşil-beyazlı kulübe 13 taksitte ödemek üzere 13 milyon TL teklif eden siyah-beyazlıların, oyuncuyla da yıllık 3 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Geçen sezonun başında 1. Lig ekibi Boluspor'dan Bursaspor'a giden Umut, burada 27 maça çıkmış, 2 gol atmıştı.
- 23.06.2019
- Güncelleme: 23.06.2019 16:38
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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