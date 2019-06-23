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23 Haziran 2019, Pazar
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'a Umut Meraş şoku

Beşiktaş'a Umut Meraş şoku

Bursasppor'da bugün başkan seçilerek göreve gelen , Umut Meraş'la ilgili flaş bir açıklama yaptı. Başkan Mestan, 'la anlaşma aşamasına gelen Meraş hakkında " ile anılan Umut Meraş şu an kulübümüzün futbolcusudur. Eski başkan pazarlık yapmış ancak görüşmeler durduruldu. Futbolcularımızla tekrardan görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda 'dan Umut Meraş ile anlaşma noktasına varan 'a kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı kulüpte bugün başkan seçilen , TRT Spor'a verdiği demeçte 23 yaşındaki sol bekle ilgili şunları dile getirdi:

"Eski başkan pazarlık yapmış ama görüşmeler durduruldu. Şu an hepsi Bursaspor'un futbolcusu. Umut Meraş dahil bütün oyuncularla yeniden görüşeceğiz. Artık planlama bizde."

4 YILLIK ANLAŞMIŞTI

23 yaşındaki oyuncu için yeşil-beyazlı kulübe 13 taksitte ödemek üzere 13 milyon TL teklif eden siyah-beyazlıların, oyuncuyla da yıllık 3 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Geçen sezonun başında 1. Lig ekibi 'dan Bursaspor'a giden Umut, burada 27 maça çıkmış, 2 gol atmıştı.

  1. 23.06.2019
  2. Güncelleme: 23.06.2019 16:38
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