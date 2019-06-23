Mesut Mestan kimdir? Yaşı, mesleği, kariyeri... Bursaspor Başkanı seçilen Mesut Mestan ile ilgili bilgiler - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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kimdir? Yaşı, mesleği, kariyeri... Başkanı seçilen Mesut Mestan ile ilgili bilgiler

Mesut Mestan kimdir? Yaşı, mesleği, kariyeri... Bursaspor Başkanı seçilen Mesut Mestan ile ilgili bilgiler

'un yeni başkanı belli oldu. Kongreye tek aday olarak giren , yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı seçilirken daha öncesinde listesini de vermişti. Bursaspor'u yakından takip edenlerin bildiği Mesut Mestan ismini bilmeyenler için derledik. Bursaspor'un yeni başkan adayı ? Yanıtı FOTOMAC.COM.TR'de...

'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda tek aday olan yeni başkan seçildi. Genel kurulda Ali Ay yönetimi için mali ve idari ibrasızlık kararları alındı. Peki, ? ve merak edilen bilgiler haberimizde.

MESUT MESTAN KİMDİR?

1967 doğumlu olan Mesut Mestan aynı zamanda rahmetli Başkan İbrahim Yazıcı döneminde Bursaspor'da Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapmıştı. Matbaacılık işiyle uğraşan Mesut Mestan'ın yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

ASIL YÖNETİM

Ahmet Erarslan
Erol Turan
Görkem Akbaş
Kıvanç Çakallıoğlu
Konuralp Yeşil
Ömer Faruk Şahin
Sezer Sezgin
Serdar Güllülü
Selçuk Eren
Serkan Subaşı
Yavuz Aman
Yıldırıc Hacıoğlu

TFF ASİL

Besim Hacıoğulları
Hasan Başaran
Kenan Gürman
Mehmet Çakman

YEDEK YÖNETİM

Ali Büyükkurt
Uğur Çelikyay
Fatih Öztürk
Ersin Toker
Murat Çalıkapan
Rıdvan Özkan

  1. 23.06.2019
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