Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda tek aday olan Mesut Mestan yeni başkan seçildi. Genel kurulda Ali Ay yönetimi için mali ve idari ibrasızlık kararları alındı. Peki, Mesut Mestan kimdir? Mesut Mestan mesleği ve merak edilen bilgiler haberimizde.

MESUT MESTAN KİMDİR?

1967 doğumlu olan Mesut Mestan aynı zamanda rahmetli Başkan İbrahim Yazıcı döneminde Bursaspor'da Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapmıştı. Matbaacılık işiyle uğraşan Mesut Mestan'ın yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

ASIL YÖNETİM

Ahmet Erarslan

Erol Turan

Görkem Akbaş

Kıvanç Çakallıoğlu

Konuralp Yeşil

Ömer Faruk Şahin

Sezer Sezgin

Serdar Güllülü

Selçuk Eren

Serkan Subaşı

Yavuz Aman

Yıldırıc Hacıoğlu

TFF ASİL

Besim Hacıoğulları

Hasan Başaran

Kenan Gürman

Mehmet Çakman

YEDEK YÖNETİM

Ali Büyükkurt

Uğur Çelikyay

Fatih Öztürk

Ersin Toker

Murat Çalıkapan

Rıdvan Özkan