Mesut Mestan kimdir? Yaşı, mesleği, kariyeri... Bursaspor Başkanı seçilen Mesut Mestan ile ilgili bilgiler
Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu. Kongreye tek aday olarak giren Mesut Mestan, yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı seçilirken daha öncesinde listesini de vermişti. Bursaspor'u yakından takip edenlerin bildiği Mesut Mestan ismini bilmeyenler için derledik. Bursaspor'un yeni başkan adayı Mesut Mestan kimdir ? Yanıtı FOTOMAC.COM.TR'de...
Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda tek aday olan Mesut Mestan yeni başkan seçildi. Genel kurulda Ali Ay yönetimi için mali ve idari ibrasızlık kararları alındı. Peki, Mesut Mestan kimdir? Mesut Mestan mesleği ve merak edilen bilgiler haberimizde.
MESUT MESTAN KİMDİR?
1967 doğumlu olan Mesut Mestan aynı zamanda rahmetli Başkan İbrahim Yazıcı döneminde Bursaspor'da Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapmıştı. Matbaacılık işiyle uğraşan Mesut Mestan'ın yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
ASIL YÖNETİM
Ahmet Erarslan
Erol Turan
Görkem Akbaş
Kıvanç Çakallıoğlu
Konuralp Yeşil
Ömer Faruk Şahin
Sezer Sezgin
Serdar Güllülü
Selçuk Eren
Serkan Subaşı
Yavuz Aman
Yıldırıc Hacıoğlu
TFF ASİL
Besim Hacıoğulları
Hasan Başaran
Kenan Gürman
Mehmet Çakman
YEDEK YÖNETİM
Ali Büyükkurt
Uğur Çelikyay
Fatih Öztürk
Ersin Toker
Murat Çalıkapan
Rıdvan Özkan
- 23.06.2019
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
Mesut Mestan kimdir? Yaşı, mesleği, kariyeri... Bursaspor Başkanı seçilen Mesut Mestan ile ilgili bilgiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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