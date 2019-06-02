Beşiktaş'tan ayrılan Adriano Sao Paulo ile imzalıyor
02 Haziran 2019, Pazar
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Adriano yeni takımına imzayı atıyor

Adriano yeni takımına imzayı atıyor

ile yollarını ayıran Brezilyalı sol bek Adriano'nun yeni takımı belli oldu. Oyuncunun menajeri Fabio Santanna yaptığı açıklamada tecrübeli ismin 'yla anlaştığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Adriano'nun yeni adresi netleşti. basınından Globo Esporte'ye konuşan tecrübeli oyuncunun menajeri ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

"BAŞKA KULÜPLER DE İSTİYORDU"

Menajer Fabio Santanna 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Sao Paulo ile olan görüşmeler iyi ileriyor. Bu konuda iyimserim" diyerek transferin yakın zamanda açıklanacağının sinyallerini verdi. Adriano'nun başka kulüpler tarafından istendiğinin de altını çizen Santana, tecrübeli oyuncunun da Brezilya'ya dönmek istemesiyle Sao Paulo'ya söz verdiklerini ifade etti.

2016 yılında Katalan devi 'dan Beşiktaş'a olan deneyimli futbolcu Adriano, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı.

  1. 02.06.2019
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