Fenerbahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı! - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı!

Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertli takımın son olarak ilgilendiği sürpriz ismi Alman basını açıkladı. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri ise Atletico Mineiro ve Benfica.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Haziran 2019 Pazar 14:07
Fenerbahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı!

Geride bıraktığımız sezonda umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı!

Sarı-lacivertli kulüpte özellikle sportif direktör Damien Comolli tarafından belirlenen oyuncular üzerinden gidilirken, Alman basınından da şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı!

Bu sezon Almanya Bundesliga'dan düşen Hannover'ın 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Walace Souza ile başta Fenerbahçe olmak üzere Atletico Mineiro ve Benfica'nın da ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı!

Bu kulüplerin oyuncuyu kiralama niyetinde oldukları ancak Hannover'ın genç ismi satmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı!

Defansif önlibero mevkisinde forma giyen genç futbolcu geride bıraktığımız sezon 28 maçta forma giymişti.

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