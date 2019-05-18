Loris Karius ayrılacak mı? Resmen açıkladı...
Beşiktaş'ın İngiliz devi Liverpool'dan transferi Alman kaleci Loris Karius, Trabzonspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 33.haftasında Trabzonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı kalmayan Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Karius, maçla ilgili değerlendirmesinde, ''İlk yarıda oyunda değildik. Bunu kabul etmemiz lazım. Son 10 dakikada biraz toparlandık. Orada gol de bulabilirdik. Şanssızdık. Trabzonspor işimizi zorlaştırdı. 2.yarı golü attıktan sonra geriye düştük. Sonuçta kaybettik.'' şeklinde konuştu.
''TARAFLAR MUTLUYSA VE MEMNUNSA''
Hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Karius, geleceğiyle ilgili de açıklamada bulundu.
Bu bir takım oyunu. Bunu unutmamak lazım, hayal kırıklığı yaşıyorum. Belki bir kurtarış daha yapsak buradan 1 puan alabilirdik. Bir maçımız daha var ve kazanmamız gereken bir maç. Onun ardından hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Tüm taraflar mutluysa ve memnunsa devam edeceğimi düşünüyorum. Beşiktaş ile sözleşmem devam ediyor.'' diyerek sözlerini noktaladı.
- 18.05.2019
- Güncelleme: 18.05.2019 22:09
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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