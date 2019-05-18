Beşiktaş'ta Loris Karius ayrılacak mı? Resmen açıkladı...
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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ayrılacak mı? Resmen açıkladı...

Loris Karius ayrılacak mı? Resmen açıkladı...

'ın İngiliz devi 'dan transferi Alman kaleci , yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

'in 33.haftasında deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı kalmayan 'ta Alman file bekçisi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Karius, maçla ilgili değerlendirmesinde, ''İlk yarıda oyunda değildik. Bunu kabul etmemiz lazım. Son 10 dakikada biraz toparlandık. Orada gol de bulabilirdik. Şanssızdık. Trabzonspor işimizi zorlaştırdı. 2.yarı golü attıktan sonra geriye düştük. Sonuçta kaybettik.'' şeklinde konuştu.

''TARAFLAR MUTLUYSA VE MEMNUNSA''
Hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Karius, geleceğiyle ilgili de açıklamada bulundu.

Bu bir takım oyunu. Bunu unutmamak lazım, hayal kırıklığı yaşıyorum. Belki bir kurtarış daha yapsak buradan 1 puan alabilirdik. Bir maçımız daha var ve kazanmamız gereken bir maç. Onun ardından hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Tüm taraflar mutluysa ve memnunsa devam edeceğimi düşünüyorum. Beşiktaş ile sözleşmem devam ediyor.'' diyerek sözlerini noktaladı.

  1. 18.05.2019
  2. Güncelleme: 18.05.2019 22:09
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