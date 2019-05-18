Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...

Beşiktaş teknik direktör operasyonuna tam gaz devam ediyor... Siyah beyazlılar doğru ismi tercih için hummalı bir çalışma içersinde... Bu kapsamda teknik direktörlük için en güçlü yabancı aday Tumen teknik adam Mircea Lucescu, yerli aday ise Medipol Başakşehir'in başarılı çalıştırıcısı Abdullah Avcı.

Yönetim, Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın'ı da yerli adaylar listesinde ikinci sıraya koydu.

Sabah'ın haberine göre; Bu gelişmede taraftarların Yalçın'ı istemesinin önemli rol oynadığı öğrenildi. Genç teknik adam, Beşiktaş'a İstanbul'da 2-1 yenildikleri maçın ardından taraftarın ilgisine "Bana gelen teklif yok. Ancak elbet bir gün kavuşacağız" demişti.