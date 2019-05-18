Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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kararını verdi! ...

Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...

teknik direktörünü arıyor... Siyah beyazlılarda sezon sonunda takımdan ayrılacak ve yoluna A Milli Takım'la devam edecek. Güneş'in ardından takımın başına kimin geçeceği soruları artmaya başlarken, Başkan ve yönetimi konuyla ilgili stratejileri belirledi. Buna göre; Beşiktaş, yerli hoca adayları arasında eski yıldızı 'ı da görüşülecek isimler listesine aldı.

operasyonuna tam gaz devam ediyor... Siyah beyazlılar doğru ismi tercih için hummalı bir çalışma içersinde... Bu kapsamda teknik direktörlük için en güçlü yabancı aday Tumen teknik adam , yerli aday ise 'in başarılı çalıştırıcısı .

Yönetim, Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren 'ı da yerli adaylar listesinde ikinci sıraya koydu.

Sabah'ın haberine göre; Bu gelişmede taraftarların Yalçın'ı istemesinin önemli rol oynadığı öğrenildi. Genç teknik adam, Beşiktaş'a İstanbul'da 2-1 yenildikleri maçın ardından taraftarın ilgisine "Bana gelen teklif yok. Ancak elbet bir gün kavuşacağız" demişti.

Erman Toroğlu: Sergen, Beşiktaş teknik direktörülüğüne oynuyor

  1. 18.05.2019
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