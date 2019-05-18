Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Beşiktaş teknik direktörünü arıyor... Siyah beyazlılarda Şenol Güneş sezon sonunda takımdan ayrılacak ve yoluna A Milli Takım'la devam edecek. Güneş'in ardından takımın başına kimin geçeceği soruları artmaya başlarken, Başkan Fikret Orman ve yönetimi konuyla ilgili stratejileri belirledi. Buna göre; Beşiktaş, yerli hoca adayları arasında eski yıldızı Sergen Yalçın'ı da görüşülecek isimler listesine aldı.
Beşiktaş teknik direktör operasyonuna tam gaz devam ediyor... Siyah beyazlılar doğru ismi tercih için hummalı bir çalışma içersinde... Bu kapsamda teknik direktörlük için en güçlü yabancı aday Tumen teknik adam Mircea Lucescu, yerli aday ise Medipol Başakşehir'in başarılı çalıştırıcısı Abdullah Avcı.
Yönetim, Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın'ı da yerli adaylar listesinde ikinci sıraya koydu.
Sabah'ın haberine göre; Bu gelişmede taraftarların Yalçın'ı istemesinin önemli rol oynadığı öğrenildi. Genç teknik adam, Beşiktaş'a İstanbul'da 2-1 yenildikleri maçın ardından taraftarın ilgisine "Bana gelen teklif yok. Ancak elbet bir gün kavuşacağız" demişti.
- 18.05.2019
-
Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.