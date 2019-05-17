Beşiktaş sil baştan! 11 isimle yollar ayrılıyor...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayarak ard arda galibiyetler alan Beşiktaş'ta büyük bir operasyon yapılacak. Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle yeni teknik direktör arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar 11 isimle yolları ayıracak.

17 Mayıs 2019 Cuma 21:35 Güncelleme: 17.05.2019 21:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





