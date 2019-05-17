Beşiktaş sil baştan! 11 isimle yollar ayrılıyor... - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Beşiktaş sil baştan! 11 isimle yollar ayrılıyor...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayarak ard arda galibiyetler alan Beşiktaş'ta büyük bir operasyon yapılacak. Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle yeni teknik direktör arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar 11 isimle yolları ayıracak.
17 Mayıs 2019 Cuma 21:35 Güncelleme: 17.05.2019 21:35
Beşiktaş sil baştan! 11 isimle yollar ayrılıyor...

Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Fikret Orman takımda büyük bir operasyon yapmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş sil baştan! 11 isimle yollar ayrılıyor...

Son olarak UEFA'nın finansal fair play takibinden başarıyla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar transferde rahat bir nefes aldı.

Beşiktaş sil baştan! 11 isimle yollar ayrılıyor...

Takımdaki yaş ortalamasını çok fazla bulan siyah-beyazlı kurmaylar, gönderilecek oyuncuları belirledi.

Beşiktaş sil baştan! 11 isimle yollar ayrılıyor...

İşte Beşiktaş'ın göndermeyi planladığı oyuncular...

Beşiktaş sil baştan! 11 isimle yollar ayrılıyor...

GARY MEDEL

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