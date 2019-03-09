Beşiktaş Atiker Konyaspor maçına hazır
09 Mart 2019, Cumartesi
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maçına hazır

Beşiktaş Atiker Konyaspor maçına hazır

'in 25. haftasında yarın 'u ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

ile arasında Vodafone Park'ta yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

  1. 09.03.2019
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