Keyifler yerinde – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların yüzü gülüyor. Dün yapılan çift kale maçı sonunda kazanan takımın sevinç gösterisi görülmeye değerdi.

'ta derbi maçı öncesinde keyifler yerinde... Dün sabah Ümraniye 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Çift kale maçı kazanan siyah takım sevinç fotoğrafı çektirirken, bu görüntü "'ın yüzü gülüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

  1. 22.2.2019
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