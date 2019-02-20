Beşiktaş'ın yeni sponsoru Bahçeşehir Koleji oldu

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Fikret Orman ile Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Beşiktaş Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, E-Spor'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Vodafone Park'ta bir araya gelerek sponsorluk anlaşması imzaladı.



İmza töreninde açıklama yapan Fikret Orman, "Bahçeşehir Koleji ile daha önce de iş birliğimiz olmuştu. Yönetim kurulumuza yeni katılan arkadaşımız Hüseyin Yücel ile daha önceden de tanışıyorduk. Kendisiyle yönetim kurulumuza katıldıktan sonra daha çok mesai yapmaya başladık ve ne kadar iyi Beşiktaşlı olduğunu daha iyi anladım. Şimdi kendisinin önderliğinde yeniden bir sponsorluğa imza atmaktan dolayı mutluyuz. Kendisine maddi manevi desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür eder; bu sponsorluğun iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Hüseyin Yücel ise şu ifadeleri kullandı: "Biz Bahçeşehir Koleji olarak her zaman sporun, sporcunun yanındayız. Eğitim-spor iş birliğine her platformda destek veriyoruz. Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji daha önce başka projelerde buluşmuştu. Şimdi yine birlikteyiz. Bu iş birliğini Fikret Orman başkanlığında bulunmuş olduğum yönetim kurulunda çalışırken gerçekleştirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Sayın başkana ve tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Uzun soluklu olmasını dilediğim bu iş birliğinin hem Beşiktaş'a hem de Bahçeşehir Koleji'ne hayırlı olmasını diliyorum."