Beşiktaş kafilesi Malatya'da
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri kafilesi 'da

kafilesi 'da

Beşiktaş kafilesi Malatya'da

'de yarın Evkur ile karşılaşacak Futbol Takımı, 'ya geldi.

Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.

Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Evkur ile arasındaki karşılaşma yarın saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

  1. 14.2.2019 18:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş kafilesi Malatya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN