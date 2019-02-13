Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor'a hazır
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Evkur 'a hazır

Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor'a hazır

, ’in 22'nci haftasında Evkur ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya gidecek.

  1. 13.2.2019 21:12
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