Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor'a hazır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya gidecek.
- 13.2.2019 21:12
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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