Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim
İstanbul’da Beşiktaş-Malmö maçı öncesi stat çevresinde soğuktan etkilenen Beşiktaşlı Hamza’ya (12) mont hediye eden Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek (22) Takvim’e konuştu: Ben insanlık görevimi yaptım.
Teşekkür etti, çok duygulandım" dedi. Akçiçek, Hamza'nın soğuk havada titremesine rağmen mağazaya girmekte tereddüt ettiğini belirterek "Abi mağzaya böyle girersem çalıyor sanmasınlar' dedi. Ben de 'Yanında polisle giriyorsun Hamza, kimse bir şey diyemez' deyince, yüzüne yansıyan güven duygusu özeldi" diye konuştu. Olay sosyal medyada çok yorum aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de, Akçiçek'e teşekkür etti ve bunun örnek olmasını diledi.
EMİR SOMER - MUSTAFA KAYA
- 16.12.2018 17:41
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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