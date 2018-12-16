Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim
16 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim

Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim

İstanbul’da Beşiktaş-Malmö maçı öncesi stat çevresinde soğuktan etkilenen Beşiktaşlı Hamza’ya (12) mont hediye eden Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek (22) Takvim’e konuştu: Ben insanlık görevimi yaptım.

Şehit çocuğu olan ve İstanbul Emniyeti kadrosunda Şişli Emniyeti'nde çalışan polis Çağatay Akçiçek, Perşembe günü oynanan Beşiktaş Malmö maçı öncesi gönülleri fethetti. Akçiçek, "Titrerken gördüm. İçim el vermedi. Birlikte Kartal Yuvası'na girdik ve montu aldık. Sadece insanlık görevimi yaptım. İnsanlık, mesleğimin bir gereği. Ben onu yerine getirdim.



Teşekkür etti, çok duygulandım" dedi. Akçiçek, Hamza'nın soğuk havada titremesine rağmen mağazaya girmekte tereddüt ettiğini belirterek "Abi mağzaya böyle girersem çalıyor sanmasınlar' dedi. Ben de 'Yanında polisle giriyorsun Hamza, kimse bir şey diyemez' deyince, yüzüne yansıyan güven duygusu özeldi" diye konuştu. Olay sosyal medyada çok yorum aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de, Akçiçek'e teşekkür etti ve bunun örnek olmasını diledi.

EMİR SOMER - MUSTAFA KAYA
  1. 16.12.2018 17:41
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