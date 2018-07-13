Beşiktaş yönetiminin en önemli 10 numara adaylarından biri olan Fernandes'in istediği ücret yüksek bulundu. Portekizli oyuncunun bütün masraflarıyla birlikte menajeri aracılığıyla 4.5 milyon euro istediği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin ise "Biz bu transfer için 3.5 milyon euro'nun üzerine çıkmayacağız" şeklinde haber yolladığı belirtildi.