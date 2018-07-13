Beşiktaş'ın istediği Manuel Fernandes yüksek uçtu – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'ın istediği yüksek uçtu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın istediği <a href="/index/manuel-fernandes?id=e7f03c46-9870-4bee-a355-acdeacd11d9f" class="" rel="tag">Manuel Fernandes</a> yüksek uçtu

    yönetiminin en önemli adaylarından biri olan Fernandes'in istediği ücret yüksek bulundu.

    yönetiminin en önemli adaylarından biri olan Fernandes'in istediği ücret yüksek bulundu. Portekizli oyuncunun bütün masraflarıyla birlikte menajeri aracılığıyla 4.5 milyon euro istediği öğrenilirken, yönetiminin ise "Biz bu transfer için 3.5 milyon euro'nun üzerine çıkmayacağız" şeklinde haber yolladığı belirtildi.

    1. 13.7.2018
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