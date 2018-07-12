Beşiktaş'tan Sadık Çiftpınar harekatı

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor forması giyen savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı gündemine alırken, Şenol Güneş de 25 yaşındaki oyuncunun transferi için onay verdi. Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Çiftpınar, hem stoper hem de sağ bek mevkiinde görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 900 bine euro olan Sadık için siyah-beyazlıların takas yoluyla bir transfer gerçekleştirmeyi hedefliyor.