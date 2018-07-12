Beşiktaş'tan Sadık Çiftpınar harekatı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    'tan harekatı

    Beşiktaş'tan Sadık Çiftpınar harekatı

    Siyah-beyazlılar, forması giyen savunma oyuncusu 'ı gündemine alırken, de 25 yaşındaki oyuncunun transferi için onay verdi.

    Siyah-beyazlılar, forması giyen savunma oyuncusu 'ı gündemine alırken, de 25 yaşındaki oyuncunun transferi için onay verdi. Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Çiftpınar, hem stoper hem de sağ bek mevkiinde görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 900 bine euro olan Sadık için siyah-beyazlıların takas yoluyla bir gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    1. 12.7.2018
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