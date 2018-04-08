Emniyet şov yaptı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Emniyet şov yaptı

    Emniyet şov yaptı

    Polis Karması, Beşiktaşlı Ünlüler Karması ile yaptığı özel karşılaşmayı 2-1 kazandı

    Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaşlı eski şöhretler takımı ile emniyet takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçın başlama vuruşunu İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Beşiktaş Başkanı yaptı. Beşiktaşlı şöhretler takımında eski futbolculardan Ömer Gülen, , yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Candaş Tolga Işık'ın yanı sıra oyunculardan , ve Ali İl ile şarkıcı da yer aldı. Emniyet takımı attığı golün ardından tribünlere asker selamı verirken, maç öncesinde mehter takımı kısa bir konser düzenledi. İlk yarısını yenik kapattığı maçı emniyet teşkilatı 2-1 kazandı.

    POLİSE DEV JEST
    173. kuruluş yıldönümü nedeniyle Beşiktaşlı oyuncular sahaya "Vatan Aşkı Millet Sevgisiyle 173. Yıl" yazılı pankartla çıktı. Göztepeli futbolcular ise "Otizme Yak" pankartıyla sahada yer aldı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emniyet şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN