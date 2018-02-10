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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Wenger'in Oğuzhan planı

    Wenger'in Oğuzhan planı

    Daha önce de ’de forma giyen Oğuzhan’ı, sezon sonunda ’ya gidecek olan ’ın yerine getirmek isteyen , orta sahada Mesut’la birlikte ona şans verecek.

    'ın dönemindeki gözde oyuncusu 'a, 'in ilgisi bitmek bilmiyor. Sezon sonu siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren Oğuzhan'la, 'ın yeniden mukavele imzaladığı ve bunu kulüpte muhafaza ettiği konuşuluyor. Oğuzhan da 'Vefa borcu' hissettiği Beşiktaş'a para kazandırmadan ayrılmak istemiyor. Ancak Arsenal'den gelen transfer teklifi yüzünden kafasının karışık olduğu ve geçen sezon ki performansından uzak kaldığı da iddia ediliyor.

    ARA TRANSFERDE DE İSTEMİŞTİ
    Akşam'ın haberine göre; transfer döneminde de Oğuzhan'ı kadrosuna katmak için nabız yoklayan Arsenal'in, sezon sonunda Kartal'ın kaptanını 'in yerine transfer etmeyi düşündüğü belirtiliyor. Mayıs ayında Arsenal'le sözleşmesi bitecek Jack Wilshere'ın, 'da futbol hayatına devam etmek istediği, bu yüzden Ada'dan ayrılacağı belirtiliyor. Teknik Direktör de onun boşluğunu Oğuzhan'la doldurmayı ve orta sahada Mesut-Ozzie ikilisine şans vermeyi planlıyor.

    BEŞİKTAŞ OCAKTA 7 MİLYONU REDDETTİ
    Beşiktaş yönetimi de Oğuzhan'a her anlamda yardımcı olmak istiyor. Başkan 'ın, bu yüzden Oğuzhan'la yapılan sözleşmeyi hala işleme koymadığı belirtiliyor. Ancak Arsenal'in teklifinin de iyileştirilmesi gerekiyor. Ozzie'nin yüzde 30'unu elinde bulunduran Arsenal, ara dönemde üstüne 7 milyon Euro daha verip, transferi bitirmek istemişti. Ancak Beşiktaş Arsenal'in payından hariç 12 milyon talep etmişti.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:46
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