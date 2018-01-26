Beşiktaş'ta Babel şoku
Beşiktaş'ta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Babel, Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sarı kart gören Ryan Babel, önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçında cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 44. dakikasında Ryan Babel, Bernard Mensah'ı arkadan çekerek faul yaptı. Bu hareketin ardından maçın hakemi Hüseyin Göçek, Babel'i sarı kartla cezalandırdı.
Yıldız oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Bursaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:08
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
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Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
Beşiktaş'ta Babel şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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