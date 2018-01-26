CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'ta Babel şoku

    Beşiktaş'ta Babel şoku

    'ta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Babel, deplasmanında forma giyemeyecek.

    'ta sarı kart gören , önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

    Müsabakanın 44. dakikasında Ryan Babel, Bernard Mensah'ı arkadan çekerek faul yaptı. Bu hareketin ardından maçın hakemi , Babel'i sarı kartla cezalandırdı.

    Yıldız oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Bursaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Babel şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN