Medel + Negredo 20 milyon €
Dünyaca ünlü yıldızları Çin ekiplerine uçuk fiyatlara satan menajerler, Beşiktaş’tan Negredo ve Medel’i için fiyat istedi. Siyah-beyazlılar “20 milyon euro’yu getirin, %30’u sizin” derken; menajerler ise 16 milyon euro’ya yakın rakam önerdi
HULK'A TALİP OLDULAR
Negredo ve Medel için Çin kulüpleriyle ön görüşmelere başlayan menajerlerle konuşan Beşiktaşlı yöneticiler, sürpriz de bir teklif yaptılar: "Eğer bu paraları bize getirebilirseniz, o parayla biz de Hulk'u alırız. Siz de o transferden de ayrıca yüzdenizi alırsınız." Beşiktaşlı yöneticilerin bu konuşmayı yapmalarının nedenin ise, Negredo ve Medel için 20 milyon euro alamayacaklarını bilmeleri olduğu iddia edildi. Fakat siyah-beyazlı yöneticilerin karşılarına çıkan menajerler kendilerine o kadar güveniyorlardı ki, "Demba Ba ve Ersan'dan da bu paraları kazanabileceğinizi ummuyordunuz ama getirdik. Şimdi de sizi şaşırtacağız" dediler. Ayrıca Quaresma ve Adriano'yu da satmak isterlerse yine kapıların kendilerine açık olduğunu iddia ettiler.
ÇİN'DEKİ YENİ YASA ROTAYI DEĞİŞTİRDİ
Çin Futbol Federasyonu, artık fahiş fiyatlara oyuncu alımına izin vermezken,bunu fırsat bilen siyah-beyazlılar hem alış hem de satış için şimdiden girişimlere başladı
Beşiktaş yönetimi, transfer rotasını Çin'e doğru kaydırmaya başladı. Çin kulüpleri, Çin Futbol Federasyonu'nun yeni yasası gereği artık uçuk fiyatlara oyuncu transfer edemeyecek. Yani; yeni çıkan yasa ile artık Oscar, Hulk, Alex Ramires gibi transferleri yapamayacak olan Çin ekipleri, rotasını 3-4 sene öncesi gibi popüler ama daha ucuz oyunculara çevirdi.
Bu da Süper Lig takımlarının iştahını kabarttı. 50-60 milyon euro ödeyemeyecek olsa da Çin ekiplerinin 15-20 milyon euro'luk bedellerle transfer yapabilecek olmaları, en çok da Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Demba Ba ve Ersan Martin transferlerinden Çin piyasasına aşinalığı olan Beşiktaş yönetimi, Ocak transferinde de bazı oyuncularını Çin'e göndermek için çalışmalar başlattı. Medel ve Negredo dışında, Veli Kavlak, Denis Boyko ve Aras Özbiliz için kolları sıvadı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:23
-
Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
-
TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Medel + Negredo 20 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.