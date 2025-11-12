A Milli Kadın Basketbol Takımı kamp çalışmalarına başladı

Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. 21 kişilik aday kadrosuyla çalışmalarını sürdürecek olan ay-yıldızlılar, Nijerya ile 14 Kasım Cuma günü saat 17.30'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı elde etmişti.
Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:
11 Mart Çarşamba
12 Mart Perşembe
Türkiye - Arjantin
14 Mart Cumartesi
Japonya - Türkiye
15 Mart Pazar
Türkiye - Avustralya
17 Mart Salı
Türkiye – Macaristan