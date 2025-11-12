CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Kadın Basketbol Takımı kamp çalışmalarına başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nin hazırlık kampı için Basketbol Gelişim Merkezi’nde toplandı.

Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. 21 kişilik aday kadrosuyla çalışmalarını sürdürecek olan ay-yıldızlılar, Nijerya ile 14 Kasım Cuma günü saat 17.30'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı elde etmişti.

Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:

11 Mart Çarşamba

Kanada - Türkiye

12 Mart Perşembe

Türkiye - Arjantin

14 Mart Cumartesi

Japonya - Türkiye

15 Mart Pazar

Türkiye - Avustralya

17 Mart Salı

Türkiye – Macaristan

