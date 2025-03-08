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Haberler Basket Kadın Milli Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 22:41
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Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

Şampiyonanın kura çekimi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'yi kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz ile A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Yasemin Horasan temsil etti.

Kura çekimine ikinci torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra Fransa ve İsviçre ile eşleşti.

Bu yıl 40. kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 16 ülke yer alacak. Şampiyona, Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire kentlerinin ev sahipliğinde 18-29 Haziran'da yapılacak.

GRUPLAR

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası grupları şöyle:

A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre

B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya

C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz

D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya

ŞAMPİYONA FORMATI

Toplam 16 ülkenin yer alacağı şampiyonada takımlar, dörderli 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk 2'ye giren ekipler, çeyrek finalist olacak. A Grubu maçları Pire, B Grubu maçları Bologna, C Grubu maçları Brno ve D Grubu maçları Hamburg'da oynanacak.

Çeyrek finalden itibaren maçlar, Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çeyrek finaller 24-25 Haziran'da, yarı finaller 27 Haziran'da, final ise 28 Haziran'da yapılacak.

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