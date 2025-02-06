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Haberler Basket Kadın Milli Türkiye 83-76 İzlanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye 83-76 İzlanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında karşı karşıya geldiği İzlanda'yı 83-76 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 21:01
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Türkiye 83-76 İzlanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 83-76 mağlup ederek grupta 5'te 5 yaptı.

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen milliler, özellikle hücumda yüksek yüzdeli şut isabetiyle dikkat çekti. İlk periyottan itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, İzlanda'nın zaman zaman geri dönüş çabalarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını bu maçtan önce garantilemiş olan Türkiye, bu galibiyetle F Grubu'nda 5'te 5 yaptı.

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