A Milli Kadın Basketbol Takımı 445. maçına çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 445. resmi maçına, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İzlanda karşısında çıkacak.

Kocaeli'nde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda rakibiyle karşılaşacak milli takım, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 445. sınavını verecek.

Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, geride kalan 444 resmi müsabakada 261 galibiyet, 183 yenilgi yaşadı.

İLK MAÇ BATI ALMANYA'YLA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 12 Eylül 1964'te oynadı.

Emel Sayın, Emen Engün, Ferhan Atlı, Alev Adıson, Meryem Yenigün, Sahire Kolcu, Meral Ülkümen ve Ayşe Ülkümen'den oluşan ay-yıldızlı ekip, Münih'te Batı Almanya'yla karşılaştı.

Milli takım ilk maçında Batı Almanya'ya 48-43 kaybetti.

HEDEFE ERKENDEN VARDI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde 18-29 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını erkenden elde etti.

Grupta Slovakya'yı 75-40 ve 65-50, İzlanda'yı 72-65, Romanya'yı 101-54 yenerek 4'te 4 yapan Türkiye, 10 Kasım'daki Slovakya galibiyetiyle grup liderliğini garantilemişti.

Son iki maçta İzlanda ve Romanya'yla karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, 11. defa yer alacağı Avrupa Şampiyonası'na kayıpsız gitmeye çalışacak.

EV SAHİPLERİ DIŞINDA ŞAMPİYONAYA KATILMAYI GARANTİLEYEN İKİ TAKIMDAN BİRİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ev sahibi ülkeler dışında şampiyonada yer almayı garantileyen iki takımdan biri oldu.

Türkiye'nin yanı sıra İsveç de haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı bitime 2 maç kala 4'te 4 yaparak garantiledi.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan ise direkt olarak şampiyonada yer alacak.

ÜST ÜSTE 11. KEZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste ve toplamda 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2025'te de şampiyonada mücadele verecek. Milli takım, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya kazandı.

İZLANDA'YI DEPLASMANDA YENDİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grupta İzlanda ile deplasmanda oynadığı ilk maçı kazanmıştı.

Ay-yıldızlı takım, Hafnarfjördur kentinde yapılan maçta rakibini 72-65 mağlup etmeyi başarmıştı.